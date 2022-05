Nikolaj Coster-Waldau sarà il protagonista di una nuova serie tv. L’attore danese, noto per aver interpretato Jaime Lannister nelle otto stagioni de Il Trono di Spade, reciterà al fianco di Jennifer Garner nella serie limitata Apple TV+, The Last Thing He Told Me.

Basata sull’omonimo romanzo di Laura Dave, in Italia distribuito con il titolo di L’ultima cosa che mi ha detto, la storia segue quella di Hannah (Garner), una donna che instaura una relazione inaspettata con la figliastra sedicenne Bailey (interpretata da Angourie Rice) mentre cerca la verità sul motivo per cui suo marito è misteriosamente scomparso. Nikolaj Coster-Waldau interpreterà Owen, il marito di Hannah.

Oltre ad aver recitato ne Il Trono di Spade, per cui ha ottenuto due nomination agli Emmy consecutive, nel 2018 e nel 2019, Nikolaj Coster-Waldau ha recentemente anche recitato e co-sceneggiato il film Netflix Against The Ice. Tra i suoi lavori: Wimbledon, Le crociate, Tutte contro lui, La fratellanza e Dominio.

Laura Dave adatterà il suo romanzo insieme al co-creatore e al marito Josh Singer, entrambi produttori esecutivi. Jennifer Garner, oltre a recitare, sarà anche tra i produttori esecutivi del progetto. Reese Witherspoon e Lauren Neustadter sono i produttori esecutivi per conto di Hello Sunshine. Olivia Newman dirigerà e sarà co-produttrice esecutiva.

Hello Sunshine ha attualmente una serie di progetti avviati per Apple, tra cui The Morning Show, che vede nel cast principale proprio la stessa Reese Witherspoon, e che è stato rinnovato per una terza stagione . Insieme a questo e a The Last Thing He Told Me, la società attualmente produce Truth Be Told con Octavia Spencer, che sta preparando anche il thriller psicologico Surface con Gugu Mbatha-Raw e la serie tv My Kind of Country.

Continua a leggere su optimagazine.com.