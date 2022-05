Il finale di NCIS 19 non potrà prescindere dall’eredità di Gibbs. La stagione che ha visto l’addio di Mark Harmon dopo quasi vent’anni in scena non potrebbe non concludersi con un riferimento al protagonista storico della serie. Lo conferma lo showrunner Steven Binder, parlando dell’imminente conclusione della stagione a TvInsider.

Il finale di NCIS 19, in onda su CBS il prossimo 23 maggio e in autunno in Italia su Rai2, avrà al centro della trama un’accusa di omicidio per il nuovo team leader Alden Parker (la new entry del cast Gary Cole): un caso che impiegherà tutti i componenti della squadra nel tentativo di capire chi voglia incastrare il loro capo.

Parlando del finale di NCIS 19, Binder ha assicurato che tutti i personaggi si adopereranno per restituire a Parker quanto fatto finora per loro. E ci sarà anche spazio per dei riferimenti a Gibbs.

Quando sente che il sistema viene usato contro di lui, farà quello che deve fare. Spingiamo le cose abbastanza oltre il confine. Parker si è messo in gioco per aiutare Gibbs in Alaska. McGee non l’ha dimenticato. L’energia di Gibbs permea la storia.

Inoltre il finale di NCIS 19 introdurrà anche il personaggio della ex moglie e ancora amica intima di Parker, Vivian Kolchak (interpretata da Teri Polo), destinato a tornare come regolare nella ventesima stagione già rinnovata da CBS. Kolchak è un’ex agente dell’FBI diventata investigatrice del paranormale per il Dipartimento della Difesa. I tanti hobby dell’eccentrico Parker potrebbero averli allontanati durante la loro relazione, ad esempio la sua passione per il birdwatching, ma c’è anche un altro passatempo viene rivelato durante una visita a una nuova e ampia location che sarà importante negli episodi futuri.

Nel finale di NCIS 19‘ tocca all’agente sul campo senior McGee (Sean Murray) diventa il leader dell’ufficio: ad affiancarlo arriva anche lo storico medico legale del team Ducky (David McCallum) che torna per gli ultimi due episodi, inizialmente per aiutare il suo successore Jimmy (Brian Dietzen), a sua volta coinvolto in una storia d’amore in erba con la nuova agente Jessica Knight (Katrina Law). Binder ha preannunciato che ci un “momento” importante per la coppia.

Continua a leggere su optimagazine.com