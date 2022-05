Madonna scrive a Papa Francesco. La material girl ha messo nero su bianco un invito al Capo della Chiesa su Twitter, menzionando l’account @Pontifex con una richiesta particolare: un incontro per “discutere di cose importanti”. Dopo il lancio di una raccolta di remix dal titolo Finally Enough Love: 50 Number Ones, quindi, la popstar per eccellenza si rivolge ai piani alti per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Madonna scrive a Papa Francesco

Ecco le parole che Madonna scrive all’indirizzo Twitter di Papa Francesco:

“Ciao Papa Francesco. Sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Non mi confesso da decenni. È possibile organizzare un incontro prima o poi per discutere di questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto. Cordialmente, Madonna”.

Per i non anglofoni, la traduzione di “to swear” può essere duplice: da una parte significa “giurare”, dall’altra “bestemmiare”, ecco a cosa dobbiamo il gioco di parole usato da Madonna nel suo tweet.

Le 3 scomuniche di Madonna

Madonna non è certo nuova a parlare delle sue 3 scomuniche, e ciclicamente ritorna sull’argomento. Chi ha memoria ricorda quell’episodio del 2006, quando Miss Ciccone fu accusata di blasfemia dal cardinale Ersilio Tonini in vista del suo concerto atteso a Roma per il 6 agosto. In quell’anno Madonna stava portando in giro per il mondo il suo Confessions Tour a supporto dell’album Confessions On A Dance Floor (2005).

In tutte le date del tour Madonna si faceva issare su una croce indossando una corona di spine, una scelta scenografica considerata un sacrilegio da parte della Santa Sede. Per questo il cardinale Tonini disse: “Verrà il momento in cui questa signora capirà che Gesù è morto in croce e ha versato il suo sangue anche per lei”. Con queste ed altre accuse il Vaticano “scomunicò” Madonna, un virgolettato usato anche dall’articolo che La Stampa pubblicò il 2 agosto quando raccolse le proteste del cardinale.

Sulle altre scomuniche di Madonna c’è molta confusione. Come ricostruisce Rolling Stone, nel 2015 la popstar considerò le 3 scomuniche legate al suo “rapporto con Dio e la sua sessualità” e anche in quell’occasione, ai microfoni di RTL 102.5, annunciò il suo desiderio di incontrare il Papa.

Di seguito il tweet con cui Madonna scrive a Papa Francesco.