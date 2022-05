Da martedì 3 maggio è disponibile in libreria e in digitale il libro Una Storia, Ligabue a Torino lo presenta in occasione del Salone del Libro. L’autobiografia, la prima scritta dal Liga, è edita da Mondadori e si compone di 480 pagine, in vendita al prezzo di 22 euro.

Nel libro Una Storia, Ligabue si mette a nudo.

“Se pensavate io fossi timido e riservato, questa volta ho vuotato il sacco. Mi ci sono un po’ ritrovato e mi sono fatto sovrastare da una serie di emozioni, perché è stato come srotolare il nastro facendolo ripartire un passo alla volta”, ha dichiarato in diretta su RTL 102.5 Ligabue.

“Ho messo insieme tanti ricordi che contano. È un libro che parla molto della mia famiglia, sono stato fortunato perché ho avuto due genitori splendidi a cui ho dedicato il libro. Mi è piaciuto poter raccontare questa parte. In ‘Per sempre’ c’è una parte legata alla mia modesta famiglia che è fantastica, credo di aver avuto davanti a me una coppia felice, capace di trasmettere valori. Mamma Rina è protagonista delle prime righe del mio libro”, le sue parole sul progetto impegnativo che adesso è nelle mani dei suoi fan.

Ligabue a Torino il 5 maggio: come seguirlo in presenza e streaming

Oggi, giovedì 5 maggio, il rocker di Correggio sarà a Torino per presentarlo al pubblico. L’appuntamento è alle ore 21.00 per OGR Talks, evento realizzato in collaborazione con OGR Torino e Salone del Libro di Torino, a cura di Mondadori e OGR Torino.

Si terrà presso OGR, Corso Castelfidardo 22, Torino. Modera l’incontro Bruno Ventavoli. L’evento è sold out ma è possibile iscriversi a una lista d’attesa accessibile dal sito di OGR Torino.

Tutti coloro che non riusciranno a prenotarsi per partecipare all’evento in presenza, potranno seguire Ligabue a Torino in diretta streaming sui canali YouTube e Instagram di OGR Torino e sui canali YouTube e Facebook di Mondadori.