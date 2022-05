Dopo i primi articoli che riportavano la protesta su Instagram, Levante chiarisce sul medico e su quanto accaduto durante la visita della piccola Alma Futura per un ECG. I primi lanci di stampa riportavano che il medico in questione si sarebbe rifiutato di visitare la figlia perché entrata nello studio accompagnata dal padre, il compagno Pietro Palumbo.

La protesta su Instagram

Ieri pomeriggio, 4 maggio 2022, Levante ha postato su Instagram il breve racconto di una vicenda avvenuta in uno studio medico:

“ECG di Alma. Io in sala d’attesa. Pietro entra con la bambina e il medico chiede della mamma. O ci fate entrare entrambi oppure non domandate. Alma ha una mamma e un papà, ma nel caso in cui uno dei due non ci fosse (soprattutto io) non dovrebbe essere un problema per nessuno”.

Uno sfogo, quello pubblicato da Levante sui social, che a seguito dei primi lanci di stampa è diventato un caso. Dal racconto della cantautrice non si evince un rifiuto del medico di visitare la piccola Alma Futura in assenza della madre. Secondo alcuni titoli, tuttavia, il medico si sarebbe rifiutato di visitare la bambina in quanto accompagnata dal padre mentre la madre – come Levante racconta – era rimasta in sala d’attesa. Per questo la voce di Magmamemoria è ritornata sull’argomento nell’ultima ora e ha condiviso l’articolo incriminato per fare chiarezza.

Levante chiarisce sul medico

Levante dice chiaramente: “Io questa cosa non l’ho mai detta“, riferendosi al presunto rifiuto del medico di visitare la figlia. “È gravissimo”, aggiunge, indicando il virgolettato a lei attribuito con parole che però non avrebbe mai detto.

Ancora, alla cantautrice avevano attribuito l’affermazione: “Se passeggio con mia figlia e la fame chiama, mamma Levante non perde tempo e sfama la sua piccolina per strada definendolo un atto splendido in luogo pubblico”. Levante ride e si dissocia anche da questa affermazione. L’espressione: “Atto splendido in luogo pubblico” si riferisce più che altro all’ultimo post pubblicato da Levante su Instagram il 2 maggio 2022: