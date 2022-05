Gli orologi intelligenti Amazfit GTS 3, Amazfit GTR 3 e Amazfit GTR 3 Pro, in seguito ad un aggiornamento del firmware che ricordiamo essere da alcuni giorni in fase di roll-out, stanno ricevendo un’interessante novità. Difatti, gli utenti in possesso di questi wearable avranno la possibilità di rispondere in modo rapido a diverse notifiche, e lo potranno fare direttamente dallo smartwatch e senza l’obbligo di dover maneggiare il telefono.

Sappiamo bene che tra le varie mancanze degli orologi smart a marchio Amazfit, ad oggi, c’era proprio la mancata funzione per rispondere direttamente dal dispositivo, e questo conduceva gli utenti a dover per forza utilizzare lo smartphone. Con l’aggiornamento del firmware, che è arrivato alla versione 7.42.5.1, da oggi sarà possibile rispondere grazie a template predefiniti, come ad esempio ‘Ok’ oppure ‘Ciao’, o ancora ‘Sono in riunione’ e così via, o addirittura si potranno utilizzare le emoji per spiegare al meglio un determinato pensiero e stato d’animo. Per giunta, coloro che sono in possesso dell’Amazfit GTR 3 Pro, avranno la possibilità di formulare risposte personalizzate tramite l’app Zepp, in modo tale da inoltrare i messaggi più conformi alle proprie esigenze.

Tra le altre novità interessanti vi è anche la facoltà di rifiutare le chiamate in arrivo inviando come risposta un SMS e selezionando, anche in questa situazione, un messaggio che si trova all’interno di un elenco prestabilito. Infine, non potevano mancare i miglioramenti al sistema, per cui sono state apportate ottimizzazione alla funzione sveglia, corretti alcuni bug e migliorata la stabilità del sistema. È opportuno precisare che, per poter sfruttare le risposte rapide alle notifiche, occorre aggiornare l’app Zepp alla versione 6.8.0, che consente di collegare l’orologio al telefono. Potrete farlo tramite il Google Play Store. Una volta eseguito ciò, si riceverà anche l’update del firmware del vostro Amazfit.

