Il campionato di Serie A è giunto ormai a conclusione: mancano altre tre gare per decretare la vincitrice dello Scudetto. Nel frattempo, gli azzurri hanno conquistato matematicamente l’accesso ai gironi di Champions League, per cui il prossimo anno si prospetta essere davvero spettacolare. Parlando del calciomercato, non sono escluse cessioni eccellenti: tuttavia, per le casse del Napoli, occorrono offerte irrinunciabili per riuscire a convincere il patron De Laurentiis. La stessa questione vale anche per Piotr Zielinski, uno dei tanti big finito nel mirino di altri club europei e ormai non più incedibile.

Difatti, soprattutto nelle ultime settimane, si sono fatti insistenti diversi rumors sul centrocampista polacco: un suo possibile addio non pare essere poi così tanto una fantasia. Molto dipenderà dal tipo di offerte che giungeranno alla società partenopea, che, ad ogni modo, sarà pronta a tutte le valutazioni del caso. Considerato, quindi, che Zielinski non rientra più tra gli incedibili, il Napoli si starebbe muovendo per sostituirlo. Stando a quanto scritto dall’edizione di oggi, giovedì 5 maggio, del ‘Corriere dello Sport’, il club azzurro avrebbe puntato Mattias Svanberg, attualmente in forza al Bologna di mister Mihajlovic. Il quotidiano sportivo spiega che nella grande lista dei centrocampisti finiti nel mirino del Napoli, ci sarebbe anche il 23enne svedese, il cui rendimento nel club rossoblù è sempre stato alto ed importante. Ad oggi, il giocatore ha messo a segno 3 reti e sfornato 3 assist.

Inoltre, il contratto di Svanberg è ormai prossimo alla scadenza (30 giugno 2023) e questo sta a significare che le pretese non potranno essere esorbitanti, malgrado ci sia il corteggiamento di altri estimatori. Nel frattempo, l’agente di Zielinski starebbe sondando diverse piazze tedesche: potrebbero essere le destinazioni del numero 20 azzurro, che ha sposato Napoli per ben 6 anni, ma il cui ciclo sembrerebbe essere giunto al capolinea.

