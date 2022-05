Rilasciato oggi il teaser trailer di House of the Dragon, l’attesissima serie HBO, prequel del Trono di Spade, che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana.

Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen. Per coloro che vogliono ripassare la serie madre, o semplicemente iniziare ad avvicinarsi al mondo creato da Martin, sull’on demand di Sky e in streaming su NOW trovate tutte le stagioni.

In dieci episodi girati nel Regno Unito, House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Tra gli attori anche: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-Showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes. Tratto dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin.

House of the Dragon va in onda dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Di seguito il teaser trailer di House of the Dragon sottotitolato in italiano:

Continua a leggere su optimagazine.com.