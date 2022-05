Può una cantautrice e chitarrista di Santa Giusta, in Sardegna, arrivare a registrare un album di Blues Rock in uno studio di Los Angeles con un produttore prestigioso americano? Sì.

Ho conosciuto IRENE LOCHE nel giugno 2019 a Sedino, in un’edizione della rassegna Ichnos organizzata dal mio amico Leonardo Marras. Mentre la filmavo sul palco ero incantato da questa ragazza che suonava blues come fosse nata a Chicago. Nell’ottobre dello stesso anno è venuta ad esibirsi dal vivo nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Recentemente mi ha chiamato per raccontarmi il suo sogno. Bill Asher, costruttore delle Asher Guitar (quelle che suonano Ben Harper, David Crosby, Jackson Browne etc.) era rimasto talmente impressionato da lei che aveva proposto all’amico cantautore e chitarrista Steve Postell di produrre un suo album. Steve ha collaborato con David Crosby, Jackson Browne, John Oates, Robben Ford e tanti altri.

Un vero sogno per questa ragazza sarda. Bill e Steve decidono di darle un profilo internazionale anche nel nome e trasformano Loche in Lock.

Questo progetto ha però bisogno di finanziamenti e per questo Irene ha lanciato un crowdfunding sulla piattaforma GofundMe.

Durante la mia diretta di WE HAVE A DREAM mi sono collegato con Irene che si trovava bello studio di Los Angeles insieme al produttore Steve Postell.

Ho chiesto a Irene di raccontarsi e lei ha scritto:

Irene Lock, musicista e cantautrice sarda, in collaborazione con il suo produttore artistico Steve Postell, organizza: Crowdfunding per realizzare il primo disco made in U.S.A. dell’artista.

Qua, nel link potrai donare il tuo contributo per sostenere Irene:

Come si arriva da Oristano a Los Angeles?

Con la chitarra in spalla e tantissima determinazione naturalmente.

È così che Irene Loche (Irene Lock) c’è arrivata.

Una ragazza sarda (di Santa Giusta) di 29 anni sbarca in America sulle note del suo Sound Blues e col suo grande sogno di chitarrista e cantautrice.

Una settimana fa Irene arriva a Los Angeles per iniziare un grandissimo PROGETTO MUSICALE: incidere il suo primo album americano, insieme al famosissimo produttore artistico Steve Postell.

Ma come inizia questo viaggio?

Fin dall’infanzia Irene è stata immersa nella musica, crescendo e ascoltando dischi Soul, Blues, R&B, Rock e American Folk.

Inizia da giovanissima ad esibirsi sui palchi, a soli 17 anni, quando forma la sua prima band blues con la quale realizza il suo primo cd e si esibisce dal vivo per un tour in Toscana.

In seguito, ha formato il trio Power Blues Sunsweet Blues Revenge partecipando a molti importanti festival come: Pistoia Blues Festival, Ameno Blues Festival, Italian Blues River, e molti altri.

Questo fu solo l’inizio della sua bellissima carriera, che negli anni l’ha portata a consolidarsi nell’ambiente musicale Blues non solo Italiano ma anche internazionale.

Nel 2013 è stata ospite al NAMM SHOW di Anaheim, California (USA) e ha incontrato diversi artisti e rappresentanti della musica. In questa circostanza ha suonato gli amplificatori Magnatone made in USA e ha incontrato il CEO Ted Kornblum che, entusiasta del suo sound, inizia una consolidata collaborazione sin dal 2015 quando è stata ufficialmente inserita come testimonial degli artisti dell’azienda.

Da qui la sua scalata internazionale, partendo dal suo primo tour in Inghilterra, fino ad arrivare negli States, dove nel 2018 ha l’opportunità di conoscere il leggendario artista americano Jackson Browne, che rimane colpito da lei, e il famoso attore Naveen Andrews con il quale mantiene una bellissima amicizia.

Ma la strada non è sempre stata in discesa per Irene. Tante difficoltà e tanti sacrifici hanno ostacolo questa ascesa al successo.

Difficoltà che si superano solo con un grandissimo sogno e tantissima determinazione (di cui noi sardi siamo ben provisti ndr.)

Ora Irene, insieme al suo “amico” Steve, andranno a produrre e registrare un album di 10 tracce nel suo studio insieme ad alcuni dei MIGLIORI musicisti della scena USA.

“Attraverseremo l’intero processo per realizzare un lavoro partendo dalla pre- produzione, alla registrazione, passando per il mixaggio fino al mastering”

Come potete immaginare si tratta di un progetto enorme. E adesso Irene ha bisogno di voi.

Per questo Irene ha deciso di lanciare una campagna sulla piattaforma GofundMe, per raccogliere la cifra necessaria per realizzare il suo sogno Sardo in America.

Anche la più piccola donazione servirà per raggiungere il suo obiettivo!

I soldi raccolti la aiuteranno come prima cosa a finanziare CD fisici, nuovi video, promozione e merchandising.

