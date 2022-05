Solo il Maurizio Costanzo Show poteva regalarci il trash di cui avevamo bisogno dopo i limiti imposti a Barbara d’Urso ed ecco che il video della lite tra Mughini e Sgarbi è destinato a fare il giro del web e dei social almeno per un po’. Dopo i rumors e le anticipazioni di qualche giorno fa, in molti aspettavano con ansia di assistere alla lite temendo però il peggio ovvero la censura da parte di Canale5 o della produzione del programma.

Per fortuna questo non è accaduto e i fan e i curiosi si sono raccolti numerosi davanti allo schermo per assistere, in seconda serata, al Maurizio Costanzo Show solo per gustarsi la lite tra Mughini e Sgarbi. In effetti quello che è andato in onda è stato migliore di quello che ci aspettavamo perché le anticipazioni non avevano rivelato la lunga lista di offese che i due si sono rivolti prima di arrivare alle mani e nemmeno del ghigno di Paolo Bonolis che si è trattenuto a fatica godendosi lo spettacolo dal vivo poco lontano dai due.

Ecco il video che poi lo stesso programma ha messo sui social in pasto agli affamati di trash:

Alla fine della puntata i due sono riusciti a mettere da parte i loro bollenti spiriti (non prima di essersi offesi usando ogni tipo di termine possibile) per la gioia del pubblico presente in sala e anche per il conduttore e giornalista che ha avuto la soddisfazione di portare a casa una lite come ai bei vecchi tempi, per alcuni il secondo tempo di quanto accaduto su Rete4 tre anni fa: