Apple Tv+ sta sviluppando una serie ispirata a Il Principe delle Maree: nell’anno dell’80° compleanno di Barbra Streisand, uno dei suoi film più celebri si prepara ad ottenere un adattamento televisivo, un remake dell’omonimo film del 1991 che a sua volta adattava per il grande schermo il romanzo del 1986 di Pat Conroy.

Esattamente come Il Principe delle Maree, anche la serie sarà incentrata sul personaggio di Tom Wingo, che si reca a New York dopo che sua sorella gemella Savannah ha tentato per l’ennesima volta il suicidio: nella Grande Mela sviluppa una relazione con la terapeuta di sua sorella, Susan Lowenstein, mentre scava nei ricordi dolorosi della sua infanzia.

Il Principe delle Maree di casa Cupertino sarà scritto e prodotto da Tate Taylor (il regista di The Help, nonché creatore della sfortunata serie Fox Filthy Rich), insieme al produttore esecutivo John Norris sotto il loro marchio Wyolah Entertainment, per Sony Pictures Television. Tra gli altri produttori esecutivi Craig Anderson e Sharon Hall. Attualmente le fonti di Variety, che per prima ha dato la notizia, sostengono che le sceneggiature siano ancora in fase di scrittura, mentre Apple Tv+ si è rifiutata di confermare.

Ancora nessuna indicazione sul cast de Il Principe delle Maree: nel film Nick Nolte interpretava Wingo e Barbara Streisand era nei panni della dottoressa Lowenstein, oltre che dietro la macchina da presa come regista, mentre lo scrittore Conroy e Becky Johnston hanno firmato la sceneggiatura. Un successo al botteghino da 75 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, il film ha anche ottenuto ben sette nomination agli Academy Awards nel 1992, incluse quelle per il miglior film, la migliore sceneggiatura adattata e il miglior attore per Nolte (premiato col Golden Globe per il ruolo).

Il Principe delle Maree è ancora in fase di scrittura, dunque non arriverà certo prima del 2023 su Apple Tv+. E d’altronde lo showrunner Taylor è attualmente impegnato nella regia e nella produzione esecutiva della serie comica Mrs. American Pie, con Laura Dern, Kristen Wiig e Allison Janney, sempre per AppleTv+.

