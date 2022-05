Quali sono i giudici di X Factor 2022? Quando all’inizio della nuova edizione del talent show di casa Sky mancano ormai poche settimane, si passa alle conferme dei giudici dell’edizione.

In giuria sono confermati quattro personaggi, due dei quali sono già ufficiali all’inizio del mese di maggio. Una novità assoluta e un gradito ritorno su Sky Uno per la nuova edizione di X Factor Italia: si tratta di Fedez e di Ambra Angiolini.

Fedez a X Factor 2022

Fedez a X Factor 2022, in giuria. Il rapper torna al tavolo dei giudici dopo anni di assenza. Per Fedez è il sesto anno in giuria a X Factor ma non consecutivo. Ha infatti guidato i talenti del programma tra il 2014 e il 2018 per 5 anni di seguito, per poi fermarsi e tornare nell’edizione del 2022.

Nell’anno del suo debutto in giuria a X Factor ha trionfato con Lorenzo Fragola, dopo aver guidato la categoria degli Under Uomini.

Ambra Angiolini a X Factor 2022

Per Ambra Angiolini si tratta di un debutto vero e proprio al tavolo dei giudici di X Factor 2022. La presentatrice, e cantante, vanta all’attivo quattro dischi di platino da cantante e numerosi premi cinematografici di prestigio da attrice.

Ha lavorato al cinema con importanti registi del calibro di Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni. Ha vinto diversi premi, tra i quali un David di Donatello come miglior attrice protagonista e una nomination, il Premio speciale Nastro d’Argento 2017 e un Nastro d’argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro.

Gli altri 2 giudici di X Factor 2022

Per gli altri due giudici di X Factor 2022 si parla di una conferma e di un altro debutto assoluto. Sarebbero Manuel Agnelli e Dargen D’Amico gli ultimi due giudici da confermare nelle prossime settimane.