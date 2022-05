Il prezzo dell’iPhone 12 continua ad essere sempre più interessante, con offerte da prendere seriamente in considerazione se si vuole avere tra le mani un dispositivo di casa Apple. Andando più nel dettaglio quest’oggi risulta essere davvero irrinunciabile la proposta di Amazon per l’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna, un’occasione ghiotta da cogliere assolutamente al volo. Parliamo di un dispositivo che si ritrova ad avere ancora un comparto tecnico piuttosto competitivo sul mercato e sono tantissimi gli utenti che stanno puntando su tali qualità.

Nuovi riscontri sull’offerta di maggio di Amazon per iPhone 12

Altra grossa occasione, dunque, dopo quella trattata non molto tempo fa. Se quindi si vuole avere tra le mani un iPhone di ultima generazione, ma ad un prezzo più conveniente, non può passare in secondo piano l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna. Vediamo a questo punto di cosa si tratta. Tale dispositivo è proposto ad un costo di 694,67 euro ed è il risultato di uno sconto del 22% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 889 euro.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come si può notare il risparmio è davvero notevole e non solo parliamo di un device nuovo di zecca, ma risulta essere anche l’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente di acquistare tale prodotto. La disponibilità è immediata e le spese di spedizione sono gratuite, inoltre c’è anche la possibilità di acquistare questo iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna a rate grazie a Cofidis. Per chi non avesse bene in mente le caratteristiche di questo top di gamma, ricordiamo come si stia parlando di un device avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro per smartphone più resistente presente in circolazione.

Per il comparto hardware spazio al chip A14 Bionic e non manca la connettività 5G. Lato fotocamere spicca l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine parliamo di un device resistente all’acqua ed alla polvere.

