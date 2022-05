Il colosso di Mountain View, il più delle volte, porta nuove funzioni a bordo della sue app per iOS e poi successivamente le introduce anche su Android. Di solito, però, può anche succedere che Apple arrechi cambiamenti alle sue app per il sistema operativo sviluppato da Google per poi introdurle nelle versioni iOS. Un esempio riguarda Apple Music, il servizio di streaming video e musicale sviluppato dall’azienda di Cupertino, che, con la recente versione beta 3.10, ha inserito per il robottino verde un timer di spegnimento (Sleep Timer) che però non è ancora giunto a bordo dei sistemi del marchio con la mela morsicata.

Dopo aver inserito alcuni widget migliorati, la versione beta di Apple Music per Android introduce una funzione molto comoda di Sleep Timer con diverse opzioni. Tale funzione permette agli utente di bloccare in modo automatico la riproduzione della musica dopo un determinato intervallo di tempo (le opzioni, ad oggi, prevedono 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti e 1 ora). Inoltre, vi è la possibilità di scegliere anche tra le opzioni “Quando finisce il brano corrente”, “Quando finisce l’album corrente”, oltre a “Quando finisce la playlist corrente”.

Ora come ora, non è ancora chiaro se la funzione Sleep Timer di Apple Music per Android risulti disponibile per tutti i beta tester o solamente per determinati utenti. Attualmente, Apple Music su iOS 15 non prevede ancora un timer di spegnimento e gli utenti devono recarsi all’interno della sezione ‘Timer’ dell’app Orologio e cliccare l’opzione ‘Interrompi riproduzione’ che, ad ogni modo, sospende ogni riproduzione audio sull’iPhone alla fine del timer. Per adesso, il codice di Apple Music per il sistema operativo di Google presenta riferimenti inerenti anche all’interruzione della riproduzione alla fine dello spettacolo o di un episodio, ma pare che la nuova funzionalità non sia ancora presente.

