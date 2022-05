Un’altra novità di WhatsApp è relativa alle chiamate di gruppo, adesso capaci di accogliere fino a 32 partecipanti (una modifica che si era resa effettiva già per iOS verso la fine di aprile, ed adesso disponibile anche per Android). Le versioni di WhatsApp in cui si nasconde la funzione corrisponde alla build 22.8.80 di iOS (di cui adesso è stata resa disponibile la versione 22.9.76, che ha corretto anche alcuni bug) e la 2.22.9.78 di Android.

In realtà le novità non finiscono qui, dal momento che ce ne sono altre, suddivise sulla base del sistema operativo cui si rivolgono. In particolare sul canale beta di WhatsApp per iOS (versione 22.10.0.71) adesso è visualizzabile una nuova didascalia nel momento in cui si condivide un file multimediale (cosa che era già stata inclusa nella beta 2.22.10.6 di WhatsApp per Android). Per di più, adesso è anche possibile fare la selezione di più destinatari prima dell’invio. Nella versione 2.22.11.4 di WhatsApp per Android, invece, gli amministratori del gruppo adesso possono rimuovere qualsiasi messaggio (entro 2 giorni e 12 ore). Gli altri partecipanti del gruppo, d’altro canto, sapranno chi ha rimosso il messaggio.

Pro-tip: Now you can put 32 of your favorite people in ONE voice call.



Sharing good news with your whole family means hearing all the joy and laughter in one easy call. — WhatsApp (@WhatsApp) May 3, 2022

La funzione è in fase di sperimentazione e non è ancora visualizzabile nemmeno dai beta tester. In ogni caso, la vera novità del giorno riguarda la possibilità di effettuare chiamate di gruppo con un massimo di 32 partecipanti: per qualcuno sarà una follia (immaginate la scena, fa rabbrividire in effetti), ma è bello comunque avere a disposizione uno strumento che ti consente di condividere i propri momenti di felicità con amici e parenti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

