Taboo 2 è in arrivo, almeno il co-creatore Steven Knight. Sono passati cinque anni dal lancio della serie tv in costume di BBC One, che ha visto Tom Hardy nel ruolo di James Delaney, un avventuriero inglese che torna a casa dall’Africa dopo essere creduto a lungo morto, in cerca di vendetta. L’attore è sia il protagonista che il co-creatore della serie tv.

Una seconda stagione era nell’aria, ma finora non si era fatto più nulla per questioni logistiche. Di recente, partecipando alla Creative Cities Convention di Birmingham, Knight (che ha anche ideato Peaky Blinders) ha confermato che lui e Hardy sono finalmente al lavoro su Taboo 2.

“Penso che la produzione inizierà verso la fine del prossimo anno”, ha scherzato. “[Tom ed io] siamo entrambi desiderosi di continuare e ci sono molte persone che vogliono che continuiamo in quella direzione. È stata una questione di orari e di decidere cosa fare dopo”.

Tom Hardy, una delle star principali dell’Universo Spider-Man della Sony grazie ai due film di Venom, in precedenza aveva ammesso che realizzare Taboo 2 era “davvero, davvero importante per me. Ci ho pensato a lungo, perché mi è piaciuto molto il primo e voglio essere davvero soddisfatto dal secondo.”

A proposito della seconda stagione, Tom Hardy aveva dichiarato lo scorso anno di avere diverse idee, proponendo una serie antologica: “Nella mia testa stavo pensando: diciamo che arrivano in America, arrivano in Canada; poi si avanti fino al 1968, l’offensiva del Tet, la guerra del Vietnam, guarda la CIA, i Viet Cong, i francesi a Saigon… Possiamo portare l’albero genealogico dei Delaney ovunque e ricreare le stesse dinamiche familiari di Londra ma con nuovi personaggi”.

Taboo è disponibile nel catalogo italiano di Netflix, insieme alle prime cinque stagioni di Peaky Blinders – la sesta e ultima è attesa a giugno.

