Arriva la smentita ufficiale del concorso Ferrero per la Festa della Mamma, direttamente dai canali istituzionali del brand di prodotti dolciari italiano, tra i più noti al mondo. Del tentativo di raggiro si era già parlato sulle nostre pagine. Ora è giusto chiarire la posizione del marchio e i giusti suggerimenti per evitare di cadere in trappola inavvertitamente.

La smentita definitiva relativa al presunto concorso Ferrero per la Festa della Mamma è arrivata solo poche ore fa attraverso il sito dell’azienda e i suoi canali ufficiali social, in particolare quello Facebook. Non esiste nessun gioco a premio pianificato per la ricorrenza del prossimo 8 maggio che festeggia (appunto) la mamma. La trappola messa in campo da ignari malfattori era ben collaudata secondo uno schema comune anche ad altre truffe. Dietro l’invito a compilare un questionario breve e semplice sui prodotti Ferrero, c’era la promessa di poter ricevere a casa un cesto di prodotti del marchio in maniera completamente gratuita. Non a caso, chi è caduto in trappola ha sempre vinto il quiz proposto per poi essere spinto a fornire i propri dati sensibili per ricevere l’ambito quanto finto premio. Le informazioni inoltrate vengono poi utilizzate dai truffatori per spam, ulteriori raggiri e accessi a home banking personali.

Ferrero dunque chiarisce la sua completa estraneità al concorso in questa occasione, come pure in altre di recente ideazione (ad esempio, nel periodo pasquale). Chiunque riceva un messaggio via WhatsApp o altra app di messaggistica o anche via mai di questo tipo farà bene a cestinarlo immediatamente e non dargli alcun peso. La fase più delicata resta quella nella quale superficialmente si forniscono i propri dai personali, sperando in qualche premio sensazionali. Il concorso Ferrero per la Festa della Mamma 2022 non esiste, così come probabilmente non esisteranno mai iniziative simili in futuro da parte dello stesso brand o altri di fama nazionale e anche altro settore.

