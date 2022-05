Bisogna fare i conti con l’arrivo sulla scena dell’aggiornamento iOS 15.5, ormai imminente se pensiamo che nel corso delle ultime ore Apple ha avviato la distribuzione della quarta beta. Un upgrade interessante, che tuttavia non dovrebbe scombussolare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare gli iPhone e gli iPad compatibili con il pacchetto software. Anticipazione, questa, che ho provato a portare alla vostra attenzione già la scorsa settimana con un altro articolo. Vediamo come stanno evolvendo le cose, dunque, in modo da farci trovare pronti al momento della disponibilità del firmware in versione definitiva.

Tutti i dettagli sulla quarta beta di iOS 15.5: questione di giorni per l’aggiornamento

Non aspettiamoci grandi novità dal firmware in questione. A maggior ragione dalla quarta beta di iOS 15.5. Il nuovo aggiornamento, a conti fatti, dovrebbe rappresentare solo un momento di transizione verso iOS 16, la cui presentazione dovrebbe essere in programma il prossimo mese. Per farvela breve, iOS 15.5 e iPadOS 15.5 sono aggiornamenti minori rispetto alle versioni precedenti di iOS 15 e il numero di modifiche è limitato. Secondo quanto raccolto finora, Apple potrebbe rilasciare un’app Apple Classic a stretto giro e ci sono riferimenti ad essa nella versione beta, pur non risultando ancora disponibile.

Apple sta utilizzando l’aggiornamento di iOS 15.5 per gettare le basi, affinché si possano rilasciare funzionalità che consentiranno agli sviluppatori di app “lettori” di aggiungere un collegamento a un sito Web esterno. In questo modo, sarà molto più semplice registrarsi e gestire account all’esterno dell’App Store. Per il resto, la speranza di tutti è che il pacchetto software in questione possa determinare passi in avanti in termini di durata della batteria, considerando quanto raccolto fino a questo momento con le precedenti release.

Fateci sapere se avete testato la quarta beta dell’aggiornamento iOS 15.5, individuando funzionalità extra.