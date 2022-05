Il mercato auto di aprile 2022 non ha certamente sorriso alle case automobilistiche, con un crollo del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sul dato pesa forte anche l’attesa circa i nuovi incentivi auto 2022, che stentano ad arrivare. L’UNRAE ha domandato che il Governo acceleri un po’ le cose, essendo passato ormai diverso tempo dal momento in cui i nuovi fondi sono stati annunciati.

Mario Draghi aveva firmato il Dpcm lo scorso 6 aprile, ma, per dare il via libera ai nuovi incentivi auto 2022, serve il lascia passare della Corte dei Conti, che dovrà operare una verifica preventiva di legittimità, la pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale e l’adattamento della piattaforma telematica dell’Ecobonus. Quanto tempo passerà, quindi, prima che gli incentivi auto 2022 diventino effettivi? Potrebbero essere fino a 30 giorni, nonostante i tanti solleciti del settore automotive, ormai in affanno. Come vi dicevamo, adesso urge il benestare della Corte dei Conti, seguito dalla pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale e poi dall’adattamento della piattaforma telematica (altra situazione che richiederà del tempo per essere portata a compimento). Potrebbero volerci diversi giorni per l’adeguamento visto che le modifiche introdotte non sono poche (i nuovi incentivi auto 2022 riguardano anche le vetture commerciali, il car sharing e le moto): se tutto va bene, si muoverà qualcosa a partire dalla seconda metà di maggio.

C’è poi da considerare il rischio concreto del click-day: le concessionarie, infatti, stanno prendendo prenotazioni di nuovi esemplari incentivabili e sembrano essere pronte ad inserire la domanda in automatico non appena la piattaforma sarà online. I veicoli compresi nella fascia 61-135 g/km di CO2 sono quelli per cui i fondi potrebbero durare molto poco. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

