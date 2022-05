Si aggiungono nuove date di Ligabue all’Arena di Verona. A grande richiesta, gli show del rocker nel tempio della musica salgono a 5. Agli appuntamenti già annunciati e previsti per il 27, 29 e 30 settembre, si aggiungono due nuove date in programma per l’1 e il 3 ottobre.

A svelarlo è stato lo stesso rocker in una intervista in diretta su RTL 102.5 stamattina, giorno in cui i fan possono ascoltare anche il nuovo brano inedito dal titolo Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra. Anche in questa occasione, ad annunciare il rilascio del nuovo brano è stato lo stesso Ligabue, attraverso un video condiviso sui social a sorpresa a poche ore dalla pubblicazione.

Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra è disponibile dalla mezzanotte di oggi in tutti gli store digitali e porta con sé l’annuncio di due nuovi eventi di Ligabue all’Arena di Verona, 9 anni dopo il suo ultimo concerto nell’anfiteatro scaligero.

Il 4 giugno, Ligabue sarà protagonista dell’evento speciale 30 Anni In Un Giorno, attraverso il quale inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Nella stessa occasione presenterà dal vivo il nuovo brano, Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra.

Biglietti per Ligabue all’Arena di Verona

I biglietti per le nuove date in Arena saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di domani, giovedì 5 maggio, su Ticketone. Per gli iscritti al Bar Mario, il Fanclub ufficiale di Ligabue, i biglietti saranno acquistabile in pre-sale anticipata in esclusiva dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 4 maggio.

Già disponibili in prevendita, invece, in biglietti per i concerti di Ligabue all’Arena di Verona che si terranno il 27 e il 29 settembre. I biglietti per il concerto del 30 settembre sono invece esauriti: la data ha registrato il sold out in prevendita.