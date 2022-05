Ci sono indicazioni tutto sommato incoraggianti, questa mattina, per quanto concerne la storia della disponibilità iPhone 14. Il tutto, in vista dell’uscita che come tutti sanno è in programma entro la fine del mese di settembre. Al di là delle mosse strategiche di Apple, concepite per differenziare il proprio prodotto rispetto alla concorrenza, come del resto abbiamo osservato la scorsa settimana con un altro articolo, occorre capire quale sarà il contesto generale al momento dell’esordio di questi device. Questo, nella speranza che non si riscontrino anomalie che sono venute a galla nel recente passato.

Cosa dobbiamo aspettarci da Apple sulla disponibilità iPhone 14 al momento dell’uscita

Quali sono le indicazioni che ci arrivano dal mondo Apple, in merito alla disponibilità iPhone 14 al momento dell’uscita? Come riportano diverse fonti in rete, la fabbrica di Zhengzhou è strettamente connessa al mondo Foxconn e di recente pare aver lanciato un ampio reclutamento. Si tratta di una svolta che ha preso piede questa settimana, al punto da aumentare significativamente il bonus ed il budget stanziato per la forza lavoro del 30%. Al momento, la fabbrica di Zhengzhou di Hon Hai è pienamente operativa, superando una fase molto delicata dovuta alle restrizioni imposte localmente sul fronte Covid.

Come stanno andando le cose? Apple è preoccupata per l’iPhone 14, che sarà lanciato nella seconda metà del anno. Il timore converge verso potenziali ritardi relativi alla chiusura della produzione, al punto da chiedere allo stabilimento di Zhengzhou di Hon Hai di preparare in anticipo la manodopera. Sia dal punto di vista formativo, sia in termini numerici dopo le informazioni che sono venute a galla in queste ore.

Allo stesso tempo, occhio a Hon Hai, che è il più grande impianto di assemblaggio per iPhone di grandi dimensioni. Siccome Apple intende aumentare la produzione, anche la linea di produzione di Hon Hai è piuttosto impegnata. Staremo a vedere quali effetti ci saranno per la disponibilità iPhone 14 al momento dell’uscita.