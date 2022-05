Per festeggiare lo Star Wars Day, Disney+ ha rilasciato un nuovissimo trailer di Obi-Wan Kenobi, l’attesa serie evento ambientata nell’universo creato da George Lucas.

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Nel finale de La vendetta dei Sith, il Maestro Jedi ha sconfitto Anakin dopo un’intensa battaglia con la spada laser su Mustafar. Deluso dal suo fallimento, Obi-Wan si è ritirato in esilio su Tatooine mentre Darth Vader è salito al potere con l’Impero Galattico.

Il trailer di Obi-Wan Kenobi permette di dare uno sguardo più da vicino alla serie, con il Maestro Jedi desideroso di allenare un giovane Luke Skywalker, e allo stesso tempo dovrà scappare dal suo ex pupillo, passato al Lato Oscuro, che gli dà la caccia. Negli ultimi istanti del video, vediamo finalmente Anakin vestire i panni del tanto temuto Darth Vader. Un ritorno molto atteso dai fan della saga cinematografica.

Ewan McGregor riprendere il suo iconico ruolo di Star Wars, il Maestro Jedi nella trilogia prequel della saga; al suo fianco ritrova Hayden Christensen, di nuovo nei panni di Darth Vader. Nel cast anche: Indira Varma (Il Trono di Spade); Rupert Friend (Homeland); Kumail Nanjiani (Silicon Valley); Moses Ingram (La regina degli scacchi); Sung Kang (Power); Simone Kessell (The Crossing); Maya Erskine (PEN15); O’Shea Jackson Jr. e Benny Safdie. Inoltre, Joel Edgerton e Bonnie Piesse riprenderanno i ruoli della trilogia prequel, rispettivamente quelli di zio Owen Lars e della zia Beru del giovane Luke Skywalker.

Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, McGregor e Joby Harold saranno i produttori esecutivi. La serie evento targata Lucasfilm debutterà il 27 maggio in esclusiva su Disney+ con i primi due episodi. Successivamente, la serie tornerà in streaming ogni mercoledì, fino al finale previsto per mercoledì 22 giugno.

Di seguito il trailer di Obi-Wan Kenobi: