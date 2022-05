Moon Knight 2 ci sarà? Il finale della prima stagione e la scena post-credits sembra alludere a un’altra stagione. Eppure al momento non c’è nessuna conferma. Cos’è successo nel sesto e ultimo episodio della serie Marvel?

Moon Knight si è concluso con un’epica battaglia che ha visto gli dèi Amit e Tauret combattere tra loro, mentre Layla e Marc/Steven (Oscar Isaac) hanno lottato contro Arthur (Ethan Hawke). Proprio quando sembra che il folle leader stia avendo la meglio, Marc/Steven hanno uno dei loro blackout e l’attimo dopo si ritrovano con Arthur morto per mano di uno dei due. Entrambi non sanno cosa sia successo, segno che potrebbe esserci una terza personalità oltre loro.

La scena successiva si svolge nella realtà in ospedale psichiatrico, in cui Marc crede che Arthur sia il suo medico. La realtà viene di nuovo messa in discussione, quindi Marc riesce a tornare alla vita d tutti i giorni: si risveglia nel suo appartamento, precedentemente occupato da Steven.

La parte più interessante è però nella scena post-credits. Quando Arthur, ora un paziente, viene prelevato dall’ospedale da una misteriosa figura che lo conduce all’interno di una limousine, scopriamo che Khonshu aveva ben altri piani. Perché scegliere Layla, la moglie di Marc, come suo nuovo avatar, quando ne aveva già uno a disposizione? A quel punto ecco apparire Jake Lockley, la terza personalità del personaggio di Oscar Isaac, che punta una pistola contro Arthur, probabilmente, uccidendolo (udiamo solo degli spari provenire dalla limousine).

Viste le premesse, Moon Knight 2 potrebbe esserci, ma la Disney non ha ancora svelato i suoi piani per il futuro. Al momento Loki è l’unica serie dei Marvel Studios ad essere stata confermata per una seconda stagione.

