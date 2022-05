Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti vincitori de La Pupa e il Secchione Show. Questo è il responso del finale di edizione del programma che quest’anno si è trasformato in una sorta di reality con al timone Barbara d’Urso e con dentro molto trash e poche emozioni. Anche ieri sera, nel finale, poche cose hanno sconvolto il pubblico e a niente è bastata la proposta di matrimonio di Luigi Favoloso alla sua Elena Morali.

Non è la prima volta che i due si lanciano in queste cose tant’è che in una spiaggia tempo fa si sono regalati una sorta di cerimonia che li ha uniti in ‘sposi’ almeno per la tv. I due questa volta faranno davvero sul serio? Le cose degne di nota sono poche anche per la finale de La Pupa e il Secchione e messa da parte la proposta di Favoloso, non rimane che la discussione di Soleil Sorge con Gianmarco Onestini.

L’opinionista del programma ha rifilato uno zero alla coppia che il fratello di Luca forma con Mila Suarez per la loro bachata e a quel punto Onestini non ci sta più: “Io lo so che magari ti senti più forte, vuoi fare la gradassa dando zero ad un’esibizione. Sai solo darmi le spalle come la maleducata che sei. Ci sono abituato. Arrivati alla finale nessuno si merita uno zero“. Soleil non abbassa di certo la testa e rimanda al mittente l’offesa ritenendo il suo ex cognato un gradasso per non aver accettato il voto.

Alla fine della serata, Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti vincitori de La Pupa e il Secchione Show portano a casa il montepremi di 20mila euro dopo aver battuto nel bagno di cultura finale il duo composto dalla pupa Emy Buono e dal secchione Alessandro De Meo. Chi ha seguito il programma sa bene che proprio Mila Suarez, scaricata da Gianmarco Onestini, ha trovato in Baietti il suo Secchione quando lui è rimasto solo dopo l’espulsione di Paola Caruso.