Per poter risparmiare sui prodotti Apple ci su può affidare ai modelli ricondizionati certificati e quest’oggi vogliamo proporvi un buono sconto presente su Amazon per gli AirPods Pro ricondizionati. Parliamo semplicemente di prodotti tecnologici rigenerati da Apple, in genere emersi con qualche difetto dal processo produttivo e rimessi in sesto. Si tratta quindi di dispositivi perfettamente funzionanti, sono come nuovi e si ritrovano ad esser stati sottoposti ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti danneggiate.

Tutti i riscontri sull’AirPods Pro ricondizionato e disponibile tramite lo store di Amazon

Altra promozione da aggiungere a quella trattata lo scorso fine settimana, dunque. Il più delle volte le problematiche riguardano la batteria, una volta quindi sostituito tale componente, ecco che il device sarà come nuovo. Chiaramente però il costo non sarà come quello da listino, ma nettamente più basso e quindi diventa poi un’occasione da cogliere al volo per risparmiare ed avere allo stesso tempo un prodotto di qualità di stampo Apple tra le mani.

Offerta Apple AirPods Pro (Ricondizionato) Cancellazione del rumore attivo per suono avvolgente

modalità Trasparenza per l'udito e il collegamento con il mondo...

Vediamo a questo punto l’offerta proposta quest’oggi da Amazon per gli AirPods Pro ricondizionati. Il prezzo è di 179 euro ed è stato applicato un ulteriore sconto del 5% su quello precedente di 189 euro, arrivando ad un risparmio di 10 euro. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata ed ovviamente la spedizione è gratuita, nel giro di pochi giorni arriverà direttamente a casa vostra. C’è però anche la possibilità di acquistare questi AirPods Pro ricondizionati a rate grazie a Cofidis,il che renderà la spesa finale più leggera.

Ricordiamo a questo punto qualche caratteristica di rilievo che appartiene a questi auricolari wireless di ultima generazione di stampo Apple. Gli AirPods Pro ricondizionati possono contare sulla cancellazione attiva del rumore, che vi permetterà di immergervi totalmente nell’ascolto, senza distrazioni esterne. Per restare però concentrati su ciò che accade intorno, spazio alla modalità trasparenza. Sono dotati di morbidi cuscinetti in silicone di tre dimensioni, in modo da adattarsi ad ogni forma di orecchio. Non manca poi la resistenza all’acqua ed al sudore, perfetti da utilizzare durante l’attività sportiva. Che aspettate ad approfittare di tale offerta?