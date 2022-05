Mentre ancora scorrono le immagini pubblicate da Dagospia e altri quotidiani online arriva la versione di Al Bano sulla rissa Sgarbi-Mughini avvenuta durante le fasi di registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda oggi, 4 maggio 2022, in seconda serata.

Lo scontro

Al Bano ha raccontato e commentato la vicenda in un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera. Il cantautore di Cellino San Marco era presente ed è stato addirittura la miccia che ha fatto scattare la rissa.

Nelle foto pubblicate online vediamo Giampiero Mughini scagliarsi contro Vittorio Sgarbi, con il critico d’arte che finisce a terra. L’argomento trattato era ovviamente la guerra in Ucraina e le posizioni nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Secondo le prime indiscrezioni Mughini avrebbe alzato i toni per primo. Nelle ultime ore Sgarbi ha commentato sui social: “È la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani”.

Che c’entra Al Bano in tutto questo? Tra gli ospiti, oltre a Giuseppe Cruciani di Radio24 e Iva Zanicchi, c’era anche il cantautore di Cellino San Marco. Al Bano, fino allo scoppio della guerra, non ha mai nascosto il suo sostegno a Putin per poi cambiare idea e decidere di non fare più concerti in Russia.

Al Bano sulla rissa Sgarbi-Mughini

Al Bano riferisce al Corriere che tutto sarebbe nato quando Costanzo gli ha fatto una domanda su Putin. Il cantautore stava per rispondere, ma in quel momento si sarebbe alzato Mughini, interrompendolo: “Gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica“.

A quel punto Sgarbi avrebbe preso le difese dell’artista e da lì la situazione sarebbe degenerata. Mughini avrebbe spinto il critico d’arte mentre quest’ultimo si alzava dalla sedia, facendolo rovinare sul pavimento. Ecco il racconto di Al Bano sulla rissa Sgarbi-Mughini: