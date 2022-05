Il finale di Law & Order – Unità Vittime Speciali 22, già trasmesso su Sky Investigation lo scorso febbraio, va ora in onda anche in chiaro, in prima tv su TopCrime. Si tratta degli ultimi tre episodi della stagione, trasmessi in prima serata dal canale 39 del digitale terrestre.

Il finale di Law & Order – Unità Vittime Speciali 22 consiste nel sedicesimo episodio di una stagione notevolmente ridotta in termini di durata, rispetto alla media tradizionale di 22-24 episodi, a causa delle restrizioni che la produzione ha dovuto affrontare tra il 2020 e il 2021 per la pandemia da Covid-19. Come molte altre serie, anche Law & Order – Unità Vittime Speciali 22 si è fermata prima del previsto realizzando una stagione più breve.

Il finale di Law & Order – Unità Vittime Speciali 22 arriva su TopCrime dopo una programmazione a dir poco ballerina: la stagione è stata trasmessa in parte da Premium Crime e in parte da Sky Investigation tra il 2021 e il 2022, per poi approdare in chiaro su TopCrime, con un ordine degli episodi in parte modificato per garantire una consequenzialità con la messa in onda del nuovo spin-off Law & Order: Organized Crime.

Al termine di questa movimentata programmazione il finale di Law & Order – Unità Vittime Speciali 22 va in onda per la prima volta in chiaro mercoledì 4 maggio con tre episodi consecutivi in prima serata, a partire dalle 21.10 sul canale 39 del digitale terrestre. Ecco i titoli e le trame di ciascuno.

22×14 – Lo Psicopatico Laureato

Rollins deve occuparsi di un vecchio caso, quando un ragazzino mandato in carcere minorile viene rilasciato, subito dopo il suo diciottesimo compleanno.

22×15 – Cosa può succedere al buio?

Il vicino di casa di Garland viene trovato gravemente ferito, e in ospedale si scopre che è stato violentato. Garland chiede a Benson di occuparsi di lui.

22×16 – Lupi Travestiti da Agnelli

Mentre Fin e Phoebe fanno progetti matrimoniali, Benson e Rollins si occupano di una madre single senzatetto che è finita in un traffico pericolosissimo.

Al finale di Law & Order – Unità Vittime Speciali 22 non farà subito seguito la messa in onda della stagione 23 in chiaro, attualmente in onda su Sky investigation. Dall’11 maggio, invece, TopCrime riproporrà in replica la stagione 20, con due episodi a sera.

