Resta ancora in forte dubbio la permanenza a Napoli di Fabian Ruiz. Il futuro del centrocampista è sempre più in bilico: potrebbe trattarsi di una delle pedine principali per mandare a fuoco la prossima sessione di calciomercato estivo. Ricordiamo che il suo contratto è ormai prossimo alla scadenza, fissata per il 30 giugno 2023. Qualora l’ex Betis decidesse di salutare la piazza partenopea, il club del presidente De Laurentiis sarebbe ben disposto ad offrire un contratto ad Antonin Barak, il forte centrocampista dell’Hellas Verona e della Nazionale ceca. Il calciatore è stato uno dei protagonisti di una stagione giocata ad elevati livelli con la maglia del club veneto.

A quanto pare, dunque, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe individuato proprio Barak come erede di Fabian Ruiz (indiziato numero uno a dire addio alla maglia azzurra). La conferma arriverebbe dall’edizione di oggi, mercoledì 4 maggio, del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha evidenziato il concreto interesse del Napoli per l’ex Udinese. Il club partenopeo, infatti, sarebbe alla ricerca di un centrocampista che sia dotato di strappo, forza fisica e di uno spiccato senso del gol. Ebbene, il nome perfetto è proprio quello del 27enne ceco, che in questa stagione, fino ad oggi, è andato in doppia cifra, senza considerare le passate tre stagioni dove ha siglato la bellezza di venti reti in Serie A.

Tuttavia, riuscire a portare Barak ai piedi del Vesuvio non sarà una passeggiata, in quanto il centrocampista è segnato anche sui taccuini di altri club. Inoltre, per la mezzala ci vogliono circa 20 milioni di euro, ma sembrerebbe che i rapporti tra Giuntoli ed il ds del Verona Tony D’Amico siano piuttosto consolidati. Dunque, un pizzico di speranza c’è per vedere il ceco indossare la maglia azzurra la prossima stagione, dove tra l’altro giocherebbe anche la tanto ambita Champions League.

Continua a leggere su optimagazine.com