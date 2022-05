Un trionfo firmato Maradona. E’ stato la mano di Dio ha fatto incetta di premi ai David di Donatello. Nella notte degli oscar italiani E’ stato la mano di Dio ha stroncato tutta la concorrenza vincendo il campionato della pellicola più vista ed apprezzata dell’anno (leggi di più)

Il film di Paolo Sorrentino ha ben meritato la pioggia di statuette. La pellicola si è coperta di gloria. Ed alcune espressioni come “Non ti disunire” sono già entrate nel linguaggio comune. Il successo cinematografico di E’ stata la mano di Dio premia un regista ed un cast di super tifosi del Napoli. Per certi aspetti quella di E’ Stata la mano di Dio è stata una vittoria che risarcisce la parziale delusione per il finale di campionato del Napoli.

Lo stesso Paolo Sorrentino è stato ispirato dalla sua storia personale che s’interseca con quella di Maradona. E’ stata la mano di Dio è una storia d’amore, quasi miracoloso. Purtroppo il miracolo Scudetto non è riuscito in questa anomala stagione al Napoli di De Laurentiis e Spalletti. Potremmo pertanto ben affermare che al Napoli sia mancata la mano di Dio in questo finale che nonostante il prestigioso ritorno in Europa ha lasciato molto amaro in bocca.

Il traguardo stagionale fissato dal club è stato raggiunto: il piazzamento Champions . Ma l’impressione generale, con conseguente retrogusto amaro, è che Spalletti ed i suoi atleti non abbiamo creduto alla possibilità di vincere lo Scudetto. Dopo il blitz di Bergamo , il Napoli era favoritissimo ma ha rovinato tutto nella catastrofica sequenza contro Fiorentina, Roma ed Empoli. Un punto in tre gare ed addio sogni di gloria con relative polemiche. Per restare nella metafora del film il Napoli di Spalletti e De Laurentiis si è disunito, mentre E’ stata la mano di Dio è riuscito a vincere il suo Scudetto.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità; Musica e spettacoli; Cinema e serie tv, Tecnologie (leggi di più)