Purtroppo non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 4 maggio e ci sono seri problemi con la fattura elettronica al momento in cui si cerca di crearne una dalla propria area personale. Le anomalie tecniche del potale non sono state poche nell’ultimo periodo e anche in queste ore ci troviamo nuovamente al cospetto di errori bloccanti anche all’inizio del corrente mese.

Quali tipologie di errori si verificano in questo momento? Ci sono utenti ai quali non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate in tutto e per tutto ed in effetti non riescono ad accedere in nessun caso alla loro area personale, nonostante una procedura di autenticazione tramite SPID del tutto corretta. Altra tipologia di errore, anche molto grave, riguarda la fatturazione elettronica. In realtà già dalla giornata di ieri, sono svariate le testimonianze social e le richieste di supporto all’Agenzia per la mancata possibilità di generare proprio una fattura attraverso la consueta procedura guidata. Nel caso specifico viene generato un codice errore 500 dal sistema e non c’è modo di superare il blocco se non ricominciare da principio il tentativo, con risultati spesso ancora una volta nulli.

Non ci sono riscontri ufficiali che, per il momento, ci spieghino il motivo per cui non funziona il sito dell’agenzia delle Entrate oggi 4 maggio. C’è da sperare, esattamente come capitato anche in altre occasioni, che ci sia un ripristino graduale e definitivo della normalità del servizio nelle prossime ore. Una cosa è certa: disguidi di questo tipo e dunque così importanti sono di certo fin troppo fastidiosi per chi utilizza la piattaforma soprattutto in ottica lavorativa ma anche per verifiche della propria situazione da contribuente. Sarebbe auspicabile una maggiore manutenzione dei sistemi per evitare che (anche per ore) alcune funzioni siano del tutto inaccessibili o comunque malfunzionanti.

Continua a leggere su optimagazine.com