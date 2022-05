Sono disponibili in rete le prime anticipazioni di Amici 21. In questo articolo i primi spoiler sulla registrazione di oggi, in vista della puntata che andrà in onda sabato 7 maggio su Canale 5.

Amici di Maria De Filippi giunge infatti alla puntata della semifinale: è la penultima per i concorrenti dell’anno 2021/2022. Alla finalissima manca sempre meno e in quel momento conosceremo il nome del vincitore della nuova edizione del talent show che riceverà la coppa dalla ballerina Giulia, vincitrice della scorsa edizione.

Questo sabato su Canale 5 però vedremo la semifinale che presenta in gara ancora 7 concorrenti, tra cantanti e ballerini. Alla finalissima ne accederanno solamente 5, gli altri 2 verranno eliminati nel corso della puntata. Tre verranno scelti dalle tre manche della semifinale; gli altri due verranno selezionati attraverso una sfida tra i restanti in competizione.

Anticipazioni Amici 21

Confermate anche in semifinale le sfide a squadre con il voto della giuria. I tre personaggi chiamati da Maria De Filippi a giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini sono Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno in squadra Luigi e Michele; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro portano nella settima puntata del serale Alex, Serena e Sissi; Anna Pettinelli e Veronica Peparini possono ancora contare su Albe e Dario.

Sissi è la prima concorrente a conquistare un posto per la finale di Amici 21. Il secondo concorrente in finale è Michele. A seguire, conquista un posto per la finale di Amici l’apprezzatissimo cantante Luigi.

A questo punto, i concorrenti ancora in gioco sono costretti a sfidarsi per ottenere gli ultimi due posti rimasti. Sono allora Alex, Serena, Albe e Dario a sfidarsi. Due di loro accedono alla finale di Amici 21, gli altri due vengono definitivamente eliminati dal programma.

Le anticipazioni sulla semifinale di Amici 21 provengono dalla pagina Amici News (Twitter).