Android Auto, lo standard di Google basato su smartphone che consente ai dispositivi mobili con sistema operativo Android di essere utilizzati a bordo delle vetture tramite il sistema di infotainment del loro cruscotto, mostra display di diverse dimensioni e misure, ma di recente il trend di mercato si sta muovendo verso il widescreen (schermo largo). In seguito agli ultimi aggiornamenti del sistema, diversi veicoli Hyundai dotati di schermo widescreen adesso supportano anche la visualizzazione a tutto display.

Stando a quanto riportato su ‘reddit.com‘, il modello Hyundai Elantra del 2021, che mostra un largo schermo lungo la parte superiore del cruscotto dell’auto, supporta la visuale wide in seguito all’ultimo aggiornamento di Android Auto, quando prima il display ricopriva solamente circa due terzi dello schermo. L’utente ha spiegato di aver usufruito di Android Auto tramite cavo e di aver attivato la funzione sviluppatore chiamata ‘Abilita schermo diviso’; in aggiunta ha anche affermato che il suo adattatore wireless Android Auto AAWireless non era più funzionante in seguito all’update, fino a che non ha abilitato la modalità ‘passthrough’.

Il colosso di Mountain View ha inserito il supporto widescreen all’interno del sistema di infotainment all’inizio dello scorso anno per diverse automobili del marchio BMW, Skoda e Mazda. Quando è attivata la modalità widescreen, Android Auto è capace di presentare i widget, che si possono visualizzare ai lati del display, mentre altre app vengono mostrate nella sezione principale. Inoltre, alcune automobili della Kia stanno ricevendo dal sistema di infotainment di Google il supporto per gli schermi wide, ma questo non entusiasma molto considerato il fatto che la casa sudcoreana adotta un sistema che somiglia tanto a quello utilizzato da Hyundai. Ora come ora, non vi ancora una lista delle vetture che hanno ricevuto l’aggiornamento, ma quasi sicuramente le auto a marchio Hyundai prodotte dal 2021 in poi e dotate di widescreen saranno prossime per tale update.

