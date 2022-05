Ebbene si, anche Canale Italia 83 non si vede dopo il processo di refarming che sta interessando molte regioni del sud Italia in questo periodo dell’anno. Gli interventi tecnici stanno continuando nell’ultima area individuata a livello nazionale per il passaggio pure cruciale verso il nuovo digitale terrestre. Il riferimento è alla Campania, al Lazio, all’Umbria, alla Toscana e alla Liguria. Proprio in queste zone ma anche in quelle precedentemente interessate dagli interventi, l’emittente protagonista di questo approfondimento non riesce ad essere visualizzata nonostante la risintonizzazione.

Come comportarsi quando Canale Italia 83 non si vede dal proprio televisore? Esattamente come capitato per altre emittenti nazionali e locali, a seguito del refarming, si dovrà procedere alla risintonizzazione del proprio apparecchio. Il processo è guidato nelle impostazioni della TV o del decoder e prenderà solo pochi minuti. Visto che proprio il refarming ha conferito nuove posizioni alle reti, per via della destinazione della banda 700 a favore delle connessioni in 5G. La procedura servirà appunto a ritrovare le emittenti preferite ai numeri di telecomando anche diversi rispetto a quelli adottati finora.

Per quanto appena riportato, risulta evidente come sia necessario procedere conoscere la numerazione esatta di Canale Italia 83 se non si vede nel proprio comune di residenza. La stessa emittente ha fornito uno schema di riepilogo completo sulle posizioni rinnovate da ricercare per tornare a vedere i propri programmi preferiti. La tabella è presente al termine dell’articolo e distingue le singole regioni e province autonome per la ricerca dell’emittente. Basterà seguire le indicazioni e digitare gli appositi tasti del telecomando per non perdersi le trasmissioni.

Nel caso in cui Canale Italia 83 non si veda ancora nonostante la ricerca nelle posizioni indicate, cosa bisognerà fare? La stessa emittente consiglia di avere pazienza e ritentare la sintonizzazione anche più volte. Il refarming non è ancora concluso e il prosieguo dei lavori potrebbe portare con se ancora qualche anomalia.

