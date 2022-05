Gli episodi inediti di Vera 11 arrivano su Giallo mercoledì 4 maggio, in prima serata a partire dalle 21.10: la longeva serie investigativa inglese creata da Ann Cleeves e prodotta dagli ITV Studios nel Regno Unito riparte dagli episodi dell’undicesima stagione, finora mai visti in Italia.

Vera 11 vede ancora la storica protagonista della serie, Brenda Blethyn, nei panni dell’appassionata quanto irascibile detective Vera Stanhope, ispettrice capo della Northumberland & City Police, impegnata ad indagare su misteriosi delitti che avvengono negli apparentemente placidi villaggi della costa di Northumberland.

Vera 11 arriva in Italia pochi mesi dopo il debutto nel Regno Unito, dove la stagione è andata in onda tra dicembre e gennaio, con il finale di stagione ancora inedito: ITV ha fatto sapere di recente, nel marzo scorso, di aver rinnovato la serie per una dodicesima stagione, la cui produzione è già in corso.

Ecco la trama del primo episodio di Vera 11, dal titolo Testimone, in onda in prima tv sul canale 38 del digitale terrestre mercoledì 4 marzo in prima serata.

Un noto costruttore viene trovato sui gradini di un monumento, picchiato a morte. A Vera spetta il compito di capire come una persona tanto amata sia stata uccisa in un modo così brutale.

La programmazione di Vera 11 su Giallo sarà seguita da un episodio in replica della dodicesima stagione de L’ispettore Barnaby. Giallo, che ha distribuito la serie in Italia a partire dal 2016, trasmetterà un episodio a settimana dell’undicesima stagione per sei appuntamenti in prima visione, fino all’8 giugno.

