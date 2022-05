Esce a maggio 2step di Ed Sheeran ft. Ultimo. Già nota la data in cui la canzone sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali: si tratta di venerdì 6 maggio.

Lo annuncia Ultimo sui social e racconta anche la nascita di questa collaborazione eccezionale che vede lui, uno dei migliori artisti italiani in circolazione, in featuring con uno degli artisti internazionali più apprezzati del momento: Ed Sheeran.

Ultimo ha scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran. Il collega internazionale l’ha ascoltata ed apprezzata. Ultimo racconta di avergliela fatta ascoltare di persona, a Los Angeles, qualche mese fa. Da questo incontro è nato il brano 2step, che vedrà Ed Sheeran ft. Ultimo.

“Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran, l’abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta… uscirà il 6 maggio”, le parole di Ultimo sui social nell’annunciare 2step, Ed Sheeran ft. Ultimo.

“Non smettete mai di credere nelle favole”, scrive l’artista nello stesso post. A corredo un’immagine che lo immortala insieme a Ed Sheeran a una manciata di giorni dal rilascio del brano in duetto. La canzone sarà infatti in radio venerdì 6 maggio e nello stesso giorno sarà disponibile in tutti gli store digitali.

Per Ultimo, anticipa la tournée negli stadi italiani che quest’anno potrà finalmente recuperare dopo lo slittamento causa covid-19.

Il tour di Ultimo negli stadi

5 giugno 2022 Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO (recupero del 29 maggio 2020 e del 4 giugno 2021)

11 giugno 2022 Firenze, Stadio Artemio Franchi (recupero del 6 giugno 2020 e del 16 giugno 2021)

12 giugno 2022 Firenze, Stadio Artemio Franchi (recupero del 7 giugno 2020 e del 17 giugno 2021)

17 giugno 2022 Ancona, Stadio del Conero (recupero del 30 giugno 2020 e del 25 giugno 2021)

22 giugno 2022 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino (recupero del 3 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021)

25 giugno 2022 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (recupero del 13 giugno 2020 e del 12 giugno 2021)

26 giugno 2022 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (recupero del 14 giugno 2020 e del 13 giugno 2021)

30 giugno 2022 Modena, Stadio Alberto Braglia (recupero del 26 giugno 2020 e del 21 giugno 2021)

3 luglio 2022 Bari, Stadio San Nicola (recupero del 11 luglio 2020 e dell’8 luglio 2021)

7 luglio 2022 Pescara, Stadio Giovanni Cornacchia (recupero del 4 luglio 2020 e del 29 giugno 2021)

11 luglio 2022 Catania, Stadio Cibali (recupero del 12 luglio 2021)

12 luglio 2022 Catania, Stadio Cibali (recupero del 13 luglio 2021)

17 luglio 2022 Roma, Circo Massimo (recupero del 19 luglio 2020 e del 18 luglio 2021)

23 luglio 2022 Milano, Stadio San Siro (recupero del 18 giugno 2020 e del 2 luglio 2021)

24 luglio 2022 Milano, Stadio San Siro (recupero del 19 giugno 2020 e del 3 luglio 2021)