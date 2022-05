Il Samsung Galaxy S20 5G comincia a ricevere già oggi 3 maggio l’aggiornamento di sicurezza del mese appena cominciato. Dopo lo stesso passaggio avvenuto addirittura in anticipo per i Galaxy S22 a fine aprile e ancora l’update giunto in Italia per i Galaxy S21 nella giornata di ieri, sta toccando anche all’ammiraglia del lontano 2020 effettuare l’ulteriore passaggio software.

La prima cosa da dire è che solo il modello 5G del Samsung Galaxy S20 sta già ricevendo la patch di sicurezza del mese corrente. Lo stesso passaggio non si è ancora concretizzato per la variante LTE dello stesso top di gamma. Ci sono tuttavia forti speranze che l’aggiornamento giunga anche in questo secondo caso davvero molto presto, nel giro anche solo di qualche giorno. Ricapitolando, dunque, gli esemplati sui quali già è possibile visualizzare le notifiche dell’update via OTA sono il Galaxy S20 standard (SM-G981B), il Galaxy S20+ 5G ( diglato come SM-G986B ) e il Galaxy S20 Ultra 5G (etichettato come SM-G988B ).

I primissimi avvisi dell’aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S20 appena elencati sono giunti in Germania: il paese è spesso il primo approdo di nuovi firmware ma a ruota seguiranno anche gli altri paesi europei, compresa l’Italia. Il firmware in prima distribuzione è siglato come il G98xBXXUEFVDB e probabilmente sarà lo stesso che arriverà dalle nostre parti. Per quanto riguarda i cambiamenti apportati dal nuovo passaggio software, ci sono da considerare ben 18 vulnerabilità gravi scovate dagli sviluppatori Google e Samsung e dunque risolte per proteggere i dispositivi. Non ci sono di certo delle nuove funzioni introdotte dal pacchetto ma ci si potrebbe attendere l’ottimizzazione delle prestazioni del telefono e anche la risoluzione di qualche bug. Lo scopriremo con l’avvento del firmware anche in Italia e con i primi test con l’aggiornamento a bordo dei Galaxy.

Continua a leggere su optimagazine.com