C’è anche Sangiovanni in Summertime, nella nuova stagione della serie TV Netflix, disponibile dal 4 maggio. Sangiovanni è stato coinvolto in una delle serie estive più apprezzate del momento per un cameo ma all’interno della terza stagione della serie c’è anche un suo brano: si tratta del nuovo singolo, Scossa.

Scossa arriva in radio in primavera, dopo il successo del presente, Farfalle, singolo con il quale Sangiovanni ha calcato il palco del Festival di Sanremo 2022. In gara tra i Campioni, Sangiovanni ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio su un palco importante e prestigioso come quello del Festival della Canzone Italiana e ha regalato al pubblico Rai una vera hit.

Il percorso promozionale di Farfalle sta adesso per giungere al termine e dal nuovo album è giunto il momento di presentare al pubblico un altro singolo. La scelta di Sangiovanni è ricaduta su Scossa, questo il brano che guadagnerà la rotazione radiofonica. Scossa è disponibile nell’album Cadere Volare ed è presente anche nella colonna sonora di Summertime.

Sangiovanni in Summertime

Sangiovanni in Summertime è stato coinvolto per un cameo: interpreta, ossia, se stesso. Sangiovanni si vedrà in uno degli episodi dell’ultima stagione, alle prese con un concerto in spiaggia al quale si recheranno i protagonisti della serie. Siamo sulla Riviera Romagnola e una folla di giovani, tra i quali i protagonisti della stagione, sono pronti ad emozionarsi sulle note delle hit di Sangiovanni.

L’artista si esibisce in riva al mare, in un locale, dove è in corso un suo concerto. La canzone che sentiremo? Sarà proprio il nuovo singolo: Scossa. Il brano arriverà in radio venerdì 6 maggio ma da mercoledì 4 sarà già possibile ascoltarlo all’interno della nuova stagione di Summertime, su Netflix.