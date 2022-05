Tra qualche mese Samsung potrebbe completare la sua offerta relativa al mondo degli orologi smart lanciando sul mercato la nuova generazione di punta del colosso sudcoreano, con il nome di Samsung Galaxy Watch 5. Il suo predecessore offre agli utenti prestazioni davvero interessanti e quindi anche per quanto riguarda il nuovo smartwatch dovremmo aspettarci alte performance. Lo scorso mese di aprile 2022, inoltre, è circolata in Rete una voce circa la possibile eventualità che l’azienda possa introdurre a bordo del wearable una funzione tanto attesa da molti clienti, ovvero quella per misurare la temperatura corporea.

Ecco, però, giungere subito una notizia poco favorevole per coloro che sono impazienti di indossare il nuovo Samsung Galaxy Watch 5. A darne delucidazioni è stato il noto analista Ming-Chi Kuo, che sul proprio profilo Twitter ha scritto un post proprio inerente alla possibilità di trovare la funzionalità termometro a bordo dei nuovi dispositivi indossabili. Da cosa può dipendere la difficoltà nell’inserire tale funzione? Occorre valutare e studiare a fondo il possibile problema che la temperatura del corpo possa cambiare in modo rapido in base all’ambiente esterno e, considerato il fatto che un orologio smart non sia in grado di supportare la misurazione della temperatura interna in termini hardware, risulta necessario affidarsi ad un ottimo algoritmo capace di elargire un esatto e preciso valore.

(3/3)

Samsung is facing this challenge as well. Unlike previous media reports, I think Samsung Galaxy Watch 5 in 2H22 might not support the body temperature measurement due to algorithm limitations. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

L’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che il team di Samsung si è messo a lavoro per introdurre la funzione che misura la temperatura corporea negli smartwatch Samsung, ma risulta molto difficile che quest’operazione possa già essere implementata in tempo per il lancio del Samsung Galaxy Watch 5 (in programma presumibilmente nel mese di agosto 2022). Tale intoppo potrebbe dipendere proprio dalla difficoltà nel trovare subito un eccellente algoritmo.

Continua a leggere su optimagazine.com