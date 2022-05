I gamers sono avvisati: in questa settimana c’è da stare in guardia per la prima disponibilità PS5 del mese di maggio. Chi ancora non è riuscito ad agguantare la console di casa Sony avrà ora una nuova possibilità, anche se le scorte del prodotto saranno (come sempre) molto limitate. Ancora una volta sarà GameStop a proporre la vendita, secondo uno schema oramai collaudato.

Esattamente come accaduto nel mese di aprile, si rinnova la tradizione della disponibilità PS5 del mercoledì proprio grazie a GameStop. La catena specializzata in gaming associa, ancora una volta, la nuova vendita della console di casa Sony alla diretta live Twich di metà settimana e dunque di domani 4 maggio. L’appuntamento è fissato per le ore 16 e durante lo streaming verranno forniti tutti i dettagli utili per acquistare il gioiellino hi-tech risultato finora quasi introvabile ai più.

Quale disponibilità PS5 viene garantita per domani mercoledì 4 maggio? Le scorte a disposizione per la console sono quelle della sola versione digital e non quella dotata di lettore dei titoli. Si tratta dunque del modello meno costoso del prodotto anche se non venduto da solo. GameStop, in effetti, continua a non abbandonare la formula della vendita in bundle con qualche accessorio o titolo abbinato. Per questo motivo è impossibile prevedere, in anteprima, quale sarà il costo proposto dallo store nelle prossime ore.

Di contro alla rinnovata disponibilità PS5 in questo mese di maggio, dobbiamo constatare che le catene di elettronica come Mediaworld, Unieuro, Euronics o altre ancora diffuse nel nostro paese non stanno proponendo da tempo la vendita della console di casa Sony. Davvero un peccato, visto che le relative flash sale sarebbero preferibili perché non abbinate ad altri accessori e titoli, dunque con prezzo di listino standard della console. Staremo a vedere cosa ci riserverà il prosieguo della primavera.

