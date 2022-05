Le novità in campo WhatsApp sono all’ordine del giorno, gli sviluppatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo lavorano costantemente per migliorarne l’utilizzo ed anche quest’oggi è emersa una notizia interessante a riguardo. Si parla, più nel dettaglio, del “Companion” di chat, parola apparsa nell’ultima beta di WhatsApp. Sono stati come sempre gli esperti di WABetainfo a scovare questa novità in arrivo e riguarda sia per utenti Android che iOS.

Le ultime indicazioni da WhatsApp Companion con aggiornamento ad un passo per il pubblico

Altre novità da prendere in esame, dunque, dopo quelle di ieri. Si fa riferimento alla componente multi dispositivo che, come molti sapranno, è stata introdotta da un po’ di tempo su WhatsApp e permette di utilizzare l’app su quattro dispositivi, ma solo uno può essere uno smartphone. Proprio su quest’ultimo punto si focalizza l’arrivo di “Companion” che permetterà di poter utilizzare WhatsApp su un dispositivo “compagno”. Come accennato in precedenza all’interno del codice delle ultime app beta di WhatsApp per Android e iOS è apparsa questa dicitura “Companion device”, ossia dispositivo compagno.

Andando più in profondità è emersa una nuova sezione chiamata “Register Device as Companion“, cioè “Registra un dispositivo come compagno“. Quest’ultima si apre in automatico quando si prova ad usare WhatsApp su un secondo smartphone. Qui è prevista poi la solita procedura, che passa dalla lettura di un QR Code, per aggiungere questo dispositivo “compagno” all’account di WhatsApp. Non è altro che la stessa procedura usata quando avviamo per la prima volta WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, ma questa volta si fa con due smartphone e non con un pc ed uno smartphone.

Questa novità di WhatsApp “Companion” permetterà di poter utilizzare lo stesso account su due smartphone diversi. Su quando ci sarà il rilascio completo di tale funzione ovviamente non è dato saperlo, ma visto come sia spuntata già sia su Android che su iOS, vuol dire che non è così poi così lontano. Per ora è in una fase di test avanzato e vista la concorrenza sempre più spietata, WhatsApp deve un bel po’ velocizzare i tempi per proporre novità sempre più interessanti.