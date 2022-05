Non funziona Instagram correttamente in questo martedì 3 maggio per un numero importante di utenti. Ci sono anomalie diffuse per il social, per quanto non si possa parlare di vero e proprio down. Le difficoltà riguardano alcune funzioni della piattaforma e rendono alquanto difficoltosa l’esperienza d’uso in app.

A dire la verità, le prime difficoltà proprio con Instagram si sono verificate anche nella tarda serata di ieri 2 maggio. In particolar modo, le anomalie più vistose hanno riguardato le storie e la loro visualizzazione. Molti utenti lamentano da ore, ad esempio, l’impossibilità di vedere le proprie storie mentre la stessa operazione non è per nulla inibita ai contatti. Si tratta di un errore del tutto nuovo per la piattaforma, almeno se consideriamo le ultime casistiche di down o malfunzionamenti generici per la piattaforma.

Per quale altro aspetto non funziona Instagram ancora oggi 3 maggio? Alcuni utenti lamentano il fatto di essere stati cacciati via dalla piattaforma in qualsiasi e quindi di avere la necessità di autenticarsi nuovamente al proprio profilo. Peccato che l’operazione non vada sempre a buon fine con il proprio codice di sicurezza e nonostante numerosi tentativi. Questo è senz’altro il bug più grave e problematico proprio in queste ore.

Per concludere, a quali utenti non funziona Instagram perfettamente oggi 3 maggio? Almeno al momento di questa pubblicazione non ci sono particolari distinguo da fare per quanto riguarda l’accesso al social da dispositivo Android come da iPhone. Per la versione per dispositivo con OS di Google va però sottolineato che, nella giornata di ieri 2 maggio, è stato rilasciato un nuovo aggiornamene. Magari proprio quest’ultimo sta contribuendo a far nascere qualche bug di troppo.

