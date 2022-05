Sarà disponibile da venerdì 6 maggio No Stress di Marco Mengoni, il nuovo singolo inedito che anticipa i concerti negli stadi. Il prossimo mese, infatti, Mengoni è atteso sui palchi più entusiasmanti della penisola per il gran debutto negli stadi fissato pet il 19 e il 22 giugno.

Marco Mengoni si esibirà in concerto allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno e allo Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno. Per i due appuntamenti sono già stati venduti 70.000 biglietti e i due live saranno anticipati dalla data zero a Codroipo (UD) fissata per il 14 dello stesso mese.

Quando al doppio evento negli stadi manca ormai poco più di un mese, Marco Mengoni si esibisce al concerto del Primo Maggio di Roma per la prima volta nella sua carriera e fa ballare l’intera Piazza San Giovanni in Laterano nella serata del 1° maggio. Poi, annuncia un singolo inedito.

No Stress di Marco Mengoni è un inno energico e vitale. Mengoni rivolge un invito a tutti, l’invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, che ci allontani dalla frenesia in cui siamo immersi. Il fine ultimo è quello di creare un nostro personalissimo mantra, che regali positività e ci permetta di ricaricare le batterie.

Il brano è scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef, anche produttore del brano. Le atmosfere di partenza sono quelle della Detroit Techno anni ‘90 che si mischiano e si sporcano con gli ascolti e le ricerche musicali di Marco.

L’uscita di No Stress è accompagnata da un countdown in un evento collettivo unico nel Metaverso. Grazie all’experience digitale realizzata con The Nemesis, sarà possibile fin dalle ore 12 del 5 maggio accedere al No Stress Party, che prevede contenuti interattivi, giochi, Trivia Quiz, sorprese e momenti esclusivi.