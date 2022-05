La sosia di Kate Middleton, alla fine, ha ceduto: Brittany Dixon, giovane artista originaria dell’Australia, è diventata recentemente popolare tra gli utenti di TikTok per la sua impressionante somiglianza con la Duchessa di Cambridge e proprio la viralità dei suoi contenuti ha fatto sì che molti dei suoi seguaci la invitassero a partecipare ai casting di The Crown per il ruolo della Middleton, invito subito accolto.

La sosia di Kate Middleton ha raccontato su TikTok di essersi candidata alle selezioni per una giovane interprete di Middleton: un piccolo ruolo, presumibilmente, visto che la studentessa Kate apparirà nell’ultima stagione, in cui sarà raccontata la nascita della storia d’amore col principe William. La produzione di The Crown aveva lanciato una casting call proprio qualche settimana fa, alla ricerca di candidati per impersonare i ruoli di William, suo fratello Harry e sua moglie Kate in età universitaria.

A quel punto la sosia di Kate Middleton è stata invasa di commenti dei suoi seguaci, che l’hanno incoraggiata a presentare la propria candidatura: “Okay, mi state tutti costringendo a farlo davvero“, ha dichiarato Dixon in un video in cui mostra le sue foto accanto a quelle di Kate, a dimostrazione dell’effettiva somiglianza. In un’altra clip ha confermato di aver effettivamente presentato la domanda per la partecipazione al casting.

Difficile dire se la sosia di Kate Middleton abbia effettive probabilità di ottenere il ruolo, ma di sicuro l’aspetto fisico gioca a suo favore. Inoltre Dixon è una pittrice, che usa TikTok prevalentemente per mostrare al pubblico il suoi dipinti: una passione condivisa con Kate Middleton, che ha studiato storia dell’arte all’Università di St. Andrews, dove ha incontrato il principe William. La futura Duchessa di Cambridge dovrebbe apparire in The Crown 6 proprio negli anni in cui ha conosciuto l’erede al trono.

Il fatto che la sosia di Kate Middleton non sia un’attrice professionista non dovrebbe sfavorirla nella corsa al ruolo: anche Emma Corrin, acclamata dalla critica per la sua performance nei panni di una giovane Diana nella quarta stagione, era poco più che un’esordiente, con poca esperienza teatrale e televisiva, nonché impiegata come commessa ai tempi delle audizioni. La sua interpretazione ha sorpreso tutti, al punto da ottenere una candidatura agli ultimi Emmy Awards.

