Ci siamo dopo le nomination ai David di Donatello, cariche di sorprese, stasera Drusilla Foer e Carlo Conti condurranno la 67’edizione. Tutta un’altra storia rispetto allo scorso anno pandemico. In sala ci saranno attrici, attori e i big del cinema italiano e non.

Sappiamo già di alcune premiazioni certe e preannunciate dall’Accademia del Cinema Italiano. Parliamo ovviamente del premio alla carriera per Giovanna Ralli e dei premi speciali per Sabrina Ferilli e il regista Antonio Capuano, tra i tanti meriti, maestro anche di Paolo Sorrentino.

L’Accademia stasera assegnerà ben 21 Premi David per il cinema italiano e un Premio David per il cinema straniero .

Pluricandidato Il sud Italia, grande protagonista con Napoli e la Calabria. 16 nomination ex aequo per E’ Stata La Mano di Dio di Sorrentino e Freaks Out di Mainetti.

