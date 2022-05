Il 3 maggio si celebra la più grande risorsa del nostro Pianeta. Ricorre infatti la Giornata Mondiale del Sole, fonte di energia e salute, ma soprattutto fonte di vita.



Per celebrare questo giorno speciale, Enea ha inaugurato un impianto solare a concentrazione, realizzato nel Centro Ricerche della Casaccia. Come si legge dal comunicato ufficiale dell’Ente, si tratta di “una tecnologia modulare e versatile, capace di garantire una fornitura di calore stabile ai processi industriali, senza l’uso di fonti fossili”.



Perché l’esposizione al sole è importante per la nostra salute?



Innanzitutto il sole è un portatore di buonumore. C’è infatti una ragione scientifica che spiega perché ci sentiamo più felici durante le belle giornate. Il sole favorisce la produzione di serotonina, l’ormone che conferisce la sensazione di benessere, combattendo stress e ansia. Anche per la produzione di Vitamina D il sole ricopre un ruolo fondamentale. Questo micronutriente apporta numerosi benefici soprattutto alle ossa. Insieme al Calcio, la Vitamina D è importantissima per prevenire e combattere l’osteoporosi.



I benefici dei raggi del sole sul nostro organismo sono noti fin dall’antichità quando si utilizzava l’elioterapia per combattere alcune patologie. Anche studi recenti dimostrano che l’esposizione ai raggi solari aiuta a prevenire alcuni tumori, come quelli al colon e al seno.

Il sole gioca un ruolo molto importante anche per le nostre difese immunitarie e per il sistema endocrino. Regola inoltre le fasi di veglia e sonno oltre a favorire all’equilibrio ormonale, grazie alla produzione di melatonina.