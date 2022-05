DOLCENERA mancava da troppo tempo, da quando nell’estate 2019 creò quel capolavoro di “Amaremare” che Greenpeace adottò e appoggiò. Finalmente è tornata in questi giorni con “Spacecraft”, di cui mi occuperò molto presto. Però, un paio di mesi fa, ha deciso di realizzare podcast dove raccontare storie di grandi artisti. Ha chiamato questo suo progetto “Una canzone una storia – Psicografia di un’artista femminile”. Li trovi a questo link.

Sono racconti incredibilmente profondi e dettagliati. L’idea le è venuta quando le hanno chiesto di interpretare “Feeling Good” di Nina Simone per inserirle nello sceneggiato televisivo di RaiUno “Lea, un nuovo giorno”.

Manu amava già Nina Simone ma questo le ha dato l’opportunità di studiarla ancora di più. Al punto di decidere di non fare una cover, ma di tradurre il testo in italiano. La sua versione è piaciuta molto a chi gestisce i diritti internazionale della canzone e così l’ha potuta incidere col titolo “Nuovo giorno nuova luce”.

Si è talmente appassionata alla storia di Nina Simone che ha dedicato un mese per realizzare il primo podcast. Successivamente ha raccontato anche un’altra grande: Judy Garland.

Approfittando di queste due occasioni in cui ha messo il capino fuori dalla tana, le ho fermamente, ma con dolcezza, imposto di tornare al Premiato Circo Volante del Barone Rosso e finalmente è accaduto.

A mio avviso è stata la sua più bella partecipazione nei miei programmi. I due anni passati rinchiusa, i venti di guerra che soffiavano forte e la total immersion nella vita di Nina Simone l’hanno resa lucida quanto determinata in uno smarrimento che tutti abbiamo. Nella conversazione che abbiamo avuto tra un brano e l’altro è stata fortissima.

Per questo ho deciso di mostrare la sua performance integrale in questo video. Dal vivo poi… io la amo da sempre. Trasforma tutti i brani, anche quelli non suoi, in maniera unica. Ogni volta sono diversi e nuovi. Al Premiato Circo Volante del Barone Rosso quella sera ha eseguito “Amaremare”, “Sorriso nucleare”, “Nuovo giorno nuova luce”, versione della “Feeling good” di Nina Simone, “Un altro giorno sulla terra”. Poi ha deciso di cantare “Blowin’ in the wind” di Bob Dylan per auspicare la pace ed è stata un qualcosa di improvvisato e unico, come la “Liberi Liberi” di Vasco Rossi.

Adesso Dolcenera è appena atterrata da una navicella spaziale. Ha rubato una Delorian per correre verso il suo amore… ma questa è una storia che presto mi farò raccontare. Nel frattempo, goditi il video di “Spacecraft” a questo link:

Gran bella energia.

