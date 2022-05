Si continua a parlare di Manuel Bortuzzo e se non è per via dell’addio a Lulù dopo la fine del Grande Fratello Vip 2022 è perché presto la sua storia sarà su Rai1 per un film tv dalle grandi emozioni. Rinascere, questo è il titolo del film coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino tratto dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo.

La messa in onda è prevista per domenica 8 maggio nel prime time di Rai1 a partire dalle 21.20 circa per raccontare la drammatica vicenda di cronaca che ha visto come protagonista proprio il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo che si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. La sua storia è diventata una speranza per tutti coloro che si sono ritrovati a perdere tutto in un solo istante ed è per questo che è importante raccontarla.

“#Rinascere sembra raccontare una tragedia ma il cardine del film è la dignità con cui questa famiglia ha affrontato il dolore, facendo prevalere il sorriso e la vita. Interpretare Franco Bortuzzo è stata un’esperienza fuori dal comune”.@AlessioBoni_FP

L'#8maggio su @RaiUno. pic.twitter.com/7mP8iXumDd — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) May 3, 2022

In Rinascere troveremo Giancarlo Commare nei panni di Manuel Bortuzzo, la firma del libro Rinascere che ha ispirato il film tv, e anche Alessio Boni. L’attore reduce del successo ne La Sposa al fianco di Serena Rossi, vestirà i panni del padre del giovane nuotatore.

“Sono stato catapultato nel mondo di Manuel, in un viaggio intimo e toccante. Il libro è stato un grande punto di riferimento: mi ha fatto sentire vicino al protagonista e al suo vissuto”.

Giancarlo Commare è #ManuelBortuzzo in #Rinascere, l’#8maggio su @RaiUno alle 21:25. pic.twitter.com/QdTHQxYWQy — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) May 3, 2022

Al centro di tutto ci sarà la sera del 2 febbraio 2019 quando si trovava fuori da un locale insieme alla fidanzata Martina fino a che non lo hanno raggiunto due colpi di pistola non indirizzati a lui. Subito dopo la corsa in ospedale e poi la diagnosi: lesione midollare completa. Il giovane finisce su una sedia a rotelle e tutto sembra finito fino a quando non è riuscito a rinascere, forse più forte di prima tant’è che in conferenza stampa per la presentazione del film spiega: “Ho affrontato tutto con l’ingenuità di un bambino che quando cade prova a rialzarsi, senza sapere bene come. Vedere il film è stata un’emozione unica. Continuavo a rivederlo, non mi sembrava vero”.

Manuel Bortuzzo#Rinascere, domenica #8maggio in prima serata su @RaiUno. pic.twitter.com/R3aMcgl6Pk — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) May 3, 2022

Il resto lo scopriremo nel prime time di Rai1 proprio domenica sera nella giornata della Festa della Mamma.