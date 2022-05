È tutto pronto nella straordinaria cornice del Santiago Bernabeu di Madrid, dove domani sera 4 maggio alle ore 21.00 ci sarà il calcio d’inizio della super sfida Real Madrid-Manchester City, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. I Blancos ed i Citizens si ritroveranno faccia a faccia in una seconda spettacolare sfida, dopo quella già vista nel match di andata che si è disputata all’Etihad Stadium e che si è conclusa con il punteggio di 4-3 per i britannici. Quasi sicuramente è stata una delle partite più belle dell’intera competizione.

La compagine di Guardiola scenderà in campo in questo secondo e decisivo round con un piccolo vantaggio, ma la formazione di Ancelotti (freschi vincitori di Spagna) sono una squadra molto tosta dal potenziale elevato e con tutte le qualità utili per conquistare il pass per la finale, che si disputerà sabato 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis. La galattica sfida Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta TV ed in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della miglior partita del mercoledì sera della coppa dalle grandi orecchie. La semifinale si potrà vedere su tutte le smart TV compatibili con l’app oppure su altre TV collegabili a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV, o ad una console Playstation e/o Xbox.

Gli utenti che, invece, sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video potranno vedere la partita direttamente dall’app presente su Sky Q. Ovviamente, sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sui dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su PC collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. La telecronaca di Real Madrid-Manchester city, in onda su Amazon Prime Video, sarà affidata al microfono di Sandro Piccinini. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini, per quanto riguarda il commento tecnico.

Continua a leggere su optimagazine.com