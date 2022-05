Mancano ancora alcune settimane alla presentazione del nuovo aggiornamento iOS 16, ma questo non impedisce agli addetti ai lavori di portare alla nostra attenzione alcune interessanti indiscrezioni. Quali saranno i punti di forza del tanto atteso pacchetto software? Nulla di ufficiale per ora, come vi abbiamo riportato a metà aprile con un altro articolo, ma ciò non toglie che determinate voci di corridoio siano particolarmente interessanti per tutti coloro che si ritrovano con un iPhone o un iPad compatibile. Proviamo a comprenderne il motivo.

Cosa dobbiamo aspettarci dalle notifiche con il nuovo aggiornamento iOS 16

In quale direzione sta andando lo sviluppo di Apple? Di recente, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha fatto sapere a tutti che il nuovo aggiornamento iOS 16 porterà con sé interessanti novità riguardanti il sistema di notifica e il codice trovato nell’ultimo software beta di Apple lo conferma. Nonostante non abbia condiviso dettagli approfonditi su queste modifiche, fonti come 9to5Mac ritengono che nei codici di macOS 12.4 beta, a sua volta rilasciato agli sviluppatori all’inizio di questo mese, Apple avrebbe pianificato grandi cambiamenti per la modalità Focus.

Si tratta di una funzionalità che ha visto la luce con l’aggiornamento iOS 15 e macOS Monterey, fondamentale per gli utenti affinché sia possibile gestire le app e le notifiche che desiderano vedere in diversi momenti della giornata. Il suddetto rapporto di Gurman, come confermato da 9to5Mac con un approfondimento che risale ad aprile, menziona anche che una nuova interfaccia multitasking per iPadOS 16. Altro elemento in lavorazione, così come sarebbero venute a galla nuove funzionalità di monitoraggio dello stato per watchOS 9.

Staremo a vedere quali altri plus verranno messi a disposizione del pubblico con il nuovo aggiornamento iOS 16. Nel frattempo fateci sapere quali sono le vostre aspettative in merito.