Si fanno sempre più insistenti le voci di botte da orbi tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini nell’ultima registrazione del Maurizio Costanzo Show in onda domani, 4 maggio, su Canale5. Chi segue il programma sa bene che non è in diretta e proprio dalla registrazione sono venuti a galla alcuni dettagli su quella che potrebbe essere ricordata come la lite del secolo come ai becchi tempi quando in tv non c’erano solo pseudo personaggi venuti fuori dai reality.

Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sia andata in scena una vera e propria lite dovuta alle idee contrastanti sulla guerra in Ucraina. Sembra che i due si siano presi prima a parolacce e poi a spintoni e alla fine Mughini abbia avuto la meglio anche fisicamente mentre Vittorio Sgarbi rotolava a terra.

LA REPLICA DI SGARBI – DIFENDENDO ARTISTI, MUSICISTI, SPORTIVI, SONO STATO AGGREDITO DA MUGHINI https://t.co/H0NUTkcc9c pic.twitter.com/69r9SNcXko — Dagospia (@_DAGOSPIA_) May 3, 2022

Tutto sarebbe nato proprio dalla discussione sul palco della guerra in Ucraina e da una divergenza di vedute. Chi li ha seguiti in questi anni sa bene che i loro attriti sono datati visto che già in passato i due avevano litigato proprio parlando della Russia ma all’epoca, era il 2019 e andavano in scena in Stasera Italia, i due si sono trovati a discutere su Salvini e le indagini per i presunti finanziamenti proprio da parte di Mosca.

Dai primi scatti spoiler pubblicati sui social si vedono Iva Zanicchi seduta davanti ai due litiganti e il giornalista Giuseppe Cruciani che prova a separarli. TvBlog riporta quanto è accaduto senza scendere molto nei particolari e senza svelare se la rissa andrà in onda domani sera in tv nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show oppure no, lo scopriremo solo domani.